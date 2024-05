Sondagem. PS volta a surgir à frente de AD, mas empate técnico mantém-se

O Partido Socialista surge à frente da Aliança Democrática em mais uma sondagem para as eleições europeias.

No inquérito de ICS e ISCTE para SIC e Expresso, os socialistas surgem com seis pontos percentuais de vantagem, mas em empate técnico - 32% contra 26%, com a distribuição de indecisos, que são 16%.

O Chega surge em terceiro lugar, com 18% - o mesmo resultado que obteve nas legislativas de março -, enquanto o Bloco de Esquerda (5%), a Iniciativa Liberal e a CDU (ambos com 4%) surgem perto uns dos outros.

Livre e PAN aparecem depois, com 2% das intenções de voto, seguido do ADN, que tem como cabeça de lista Joana Amaral Dias, com 1% de intenções de voto.

O inquérito, realizado entre 27 de abril e 8 de maio, teve 1001 respostas válidas e traduz-se em oito mandatos para o PS (menos um em relação a 2019) e seis para a AD (menos um em relação à soma dos eurodeputados de PSD e CDS).

O Chega teria quatro mandatos, enquanto Bloco, CDU e IL teriam um eurodeputado.

Entre as cinco sondagens para as europeias divulgadas no último mês, o PS surgiu à frente da AD em quatro delas, perdendo apenas no inquérito de CESOP e Universidade Católica divulgado esta semana.