Ventura não se revê nas declarações do candidato da AfD, mas não pondera mudar de grupo europeu

O líder do Chega, André Ventura, não se revê nas declarações do candidato do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) às eleições europeias sobre a organização nazi SS, mas não pondera mudar de grupo.

"Essa questão não se coloca agora", afirmou, vincando que o Chega integra e tem relações com "todos os seus parceiros" do grupo Identidade e Democracia no Parlamento Europeu, ao qual pertence também a AfD.

André Ventura, que falava à margem de uma reunião com a direção da Casa de Saúde de São João de Deus, no Funchal, no âmbito da campanha para as eleições regionais de domingo, reagia às declarações de Maximiliam Krah, que considerou ser "errado" afirmar que todos os membros das Schutzstaffel (SS, organização paramilitar ligada ao regime nazi liderado por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial) eram "criminosos".

"Eu não me revejo nas declarações que foram feitas, eu não o diria, mas o Chega faz parte de uma família política que quer sem dúvida mudar a Europa na luta contra a corrupção, na luta por fronteiras seguras e contra a imigração", disse, para logo reforçar: "Não vou concordar a 100% com o que todos dizem, mas não há nenhum grupo europeu que o faça.".