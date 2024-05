Sondagem para as europeias coloca AD na frente do PS, mas em empate técnico

A AD e o PS estão em empate técnico mas, se as eleições europeias de 2024 fossem esta terça-feira, seria a Aliança Democrática que teria mais votos.

mais recente sondagem da Universidade Católica para a "RTP" e para o "Público" coloca o Chega longe, mas ainda isolado dos partidos mais pequenos.

Segundo as intenções de voto recolhidas pela sondagem do CESOP, o Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, 22% votaria na AD e 20% no PS. Uma diferença que pode nem fazer com que a AD eleja mais um deputado ao Parlamento Europeu que os socialistas - depende das percentagens obtidas pelos partidos mais pequenos.

O Chega recolhe 11% das intenções de voto, a Il recolhe 4%, e seguem-se três partidos com 3%: Bloco de Esquerda, Livre e CDU. Tal como em muitas sondagens para as eleições legislativas, o PAN regista 1%.

18% dos 965 inquiridos declaram que não sabem em que votar, e 10% disseram que não vão votar. A sondagem foi realizada entre os dias 13 e 18 de maio, abrangendo os primeiros debates dos cabeças de lista para as eleições europeias.

Segundo a estimativa de resultados eleitorais, a diferença entre AD (31%) e PS (30%) é reduzida a um ponto percentual. O Chega regista 15%, a IL 6%, BE, Livre e CDU registam 5%, e o PAN continua com 1%.