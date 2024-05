Pedro Nuno Santos acusa direita de se esconder atrás da liberdade de expressão

Num polo oposto está, segundo Pedro Nuno Santos, "uma esquerda, um PS que defende a liberdade", a liberdade das pessoas serem quem quiserem e "o direito a respeitar o outro, a respeitar as suas opções, a respeitar as mulheres, a respeitar todos".

Num vídeo publicado nas redes sociais do partido, o líder do PS, Pedro Nuno Santos , voltou a referir-se à polémica da semana passada que envolveu o presidente da Assembleia da República e declarações do Chega, manifestando incómodo pelo facto de Aguiar-Branco não ter usado os poderes que o regimento lhe confere para "advertir um deputado quando tem uma declaração racista".

Para o líder do PS, a intervenção que Aguiar-Branco deveria ter feito no debate de sexta-feira não era para impedir ou punir André Ventura, "mas sim de usar aquilo que o regimento já hoje permite para que o presidente da Assembleia da República possa ser não só um exemplo" na condução dos trabalhos parlamentares, mas também "ser um exemplo para o país".

"Este é um tema, se nós repararmos, que juntou a direita toda. O PSD, a IL, o Chega, o CDS. Todos tiveram de acordo porque isto tem também por trás uma determinada visão da sociedade", acusou.

A pergunta que é preciso fazer, segundo Pedro Nuno Santos, é se aquilo que se quer é "um país onde se aceita facilmente a ofensa ao outro, a discriminação, o racismo".

"O PS dará sempre um combate sem tréguas a todas as formas de racismo, as todas as declarações racistas, homofóbicas, machistas. Não é essa a sociedade que nós queremos", comprometeu-se. A sociedade que o líder do PS quer é uma "que une, não uma sociedade que divide".

O presidente da Assembleia da República insistiu hoje, em conferência de líderes, que não lhe cabe fazer a avaliação da bondade dos discursos dos deputados, ainda que sejam eticamente desvaliosos, assumindo-se como "guardião" do aceitável.

Esta posição de José Pedro Aguiar-Branco consta de um documento intitulado "A liberdade de expressão, uma super liberdade de expressão máxima e de restrição mínima". Uma questão que surgiu depois de as bancadas da esquerda parlamentar o terem criticado por não ter admoestado o presidente do Chega, André Ventura, quando, na sexta-feira, em plenário, se referiu às capacidades de trabalho do povo turco.