Mariana lança bicada a Marcelo. "Aquilo que pode contribuir para a estabilidade política é vivermos menos de cenários"

A socialista Mariana Vieira da Silva rejeita a contradição entre o exercício da democracia e os fundos comunitários. No programa Casa Comum, da Renascença, a antiga ministra da Presidência responde a Marcelo Rebelo de Sousa que esta terça-feira alertou que "uma crise orçamental não é boa notícia" para a execução de fundos europeus.

"Não é possível alimentar essa ideia de que a democracia e a execução de fundos comunitários estão em contradição, porque então eu escolho sempre a democracia", sustenta a dirigente do PS, insistindo em contradizer a ideia de que os fundos são mais importantes do que "qualquer espaço de intervenção política ou mesmo eleições", tal como afirmou quando tinha a tutela do financiamento comunitário no Governo de António Costa.

A vice-presidente da bancada parlamentar socialista sublinha que a ideia de que Portugal tinha problemas sobre a execução dos fundos é "errada" e "nunca se verificou". Vieira da Silva assegura que Portugal tem capacidade de executar os fundos. "É isso que temos mostrado ao longo das últimas décadas e vamos voltar a mostrar".

Contra os cenários de Belém

Mariana Vieira da Silva diz que a construção de cenários políticos também não ajuda à estabilidade política, numa resposta implícita às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Posso concordar com a ideia de que a estabilidade política ajuda à execução de fundos comunitários. Mas aquilo que pode contribuir para a estabilidade política é vivermos menos de cenarizações. Este não é o tempo de nos pronunciarmos sobre o Orçamento para 2025, que será discutido na Assembleia e depois promulgado ou não pelo Presidente da República", devolve a antiga ministra do PS.