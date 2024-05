António Gandra d'Almeida. Governo escolhe militar para diretor executivo do SNS

António Gandra d'Almeida é o novo diretor executivo do SNS.

A notícia foi anunciada esta manhã pelo Ministério da Saúde.

O Tenente-Coronel Médico de 44 anos é dos quadros permanentes do Exército português e ocupa o cargo de Comandante do Agrupamento Sanitário e mantém atividade assistencial hospitalar e pré-hospitalar.

Foi, desde 2021 até 31 de janeiro deste ano, diretor da Delegação Regional Norte do INEM.

"Em breve, será anunciada a constituição da restante equipa da DE - SNS, cujos nomes serão submetidos à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP)", lê-se, no comunicado do Governo.

Fernando Araújo, o CEO do SNS demitido, será ouvido esta quarta-feira no Parlamento, depois de ter apresentado o relatório de atividades da Direção Executiva do Serviço Nacional ao Executivo.