Albuquerque isolado procura evitar geringonça na Madeira

Nas últimas eleições regionais , o PSD ficou aquém do seu objetivo, perdeu a maioria absoluta e acabou por celebrar um acordo com o PAN. Agora vai ter de valer por si ou governar em minoria como tem feito Montenegro na Assembleia da República.

Desde o 25 de abril que é o PSD que governa na Madeira mas os sinais não são animadores para o atual governo regional. A queda do executivo madeirense foi em tudo semelhante ao fim do governo de António Costa: uma investigação judicial visou o chefe de governo e Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o Parlamento. Mas há uma diferença capital : ao contrário de António Costa, Miguel Albuquerque é novamente candidato.

As eleições do próximo domingo podem ser uma viragem política inédita no arquipélago da Madeira. Ainda a viver as ondas de choque da investigação judicial que fez cair o governo de Miguel Albuquerque , o PSD/Madeira quer evitar o que tem conseguido: abandonar o poder.

As eleições antecipadas ocorrem oito meses após as(...)

Mais do que isolado no panorama político madeirense, Miguel Albuquerque tem ainda de superar umas eleições em que não conta com a bênção do líder do seu partido. “Posso dizer que, se fosse eu, talvez tivesse uma decisão diferente”, disse Luís Montenegro num debate para as legislativas depois do terramoto político que abalou a Madeira.

Albuquerque seguiu a sua linha, usou da autonomia do PSD/Madeira e ignorou o presidente do PSD, que haveria de se tornar primeiro-ministro. Recandidatou-se à liderança do PSD/Madeira, venceu, e agora vai novamente a votos no domingo.

Geringonça madeirense

As dificuldades adensam-se para o PSD porque a oposição sabe que esta é uma oportunidade irrepetível de acabar com a hegemonia laranja na Madeira. O PS vai ensaiando um discurso de entendimentos à esquerda, a preparar um cenário em que possa formar uma coligação de esquerda.

"Eu acredito que é possível", resumiu Paulo Cafôfo que está de regresso à liderança do PS/Madeira e atira para segundo plano Sérgio Gonçalves, que sofreu uma pesada derrota em setembro do ano passado. O ex-presidente da Câmara do Funchal e ex-secretário de Estado das Comunidades volta à Madeira para tentar dar aos socialistas a primeira vitória numas regionais madeirenses.