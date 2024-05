Troca de cadeiras no Ministério da Cultura na área do Património

Era uma mudança anunciada. Desde a semana passada, tal como tinha avançado o jornal Público, Pedro Sobrado estava de saída da Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E., agora surge a confirmação.

Em comunicado, o gabinete de Dalila Rodrigues confirma que Pedro Sobrado está de saída e regressa à casa de partida, ao Teatro Nacional de São João, reassumindo o cargo de presidente do conselho de Administração daquela sala de espetáculos do Porto, de onde tinha saído em outubro de 2023.

Para o cargo deixado vago por Pedro Sobrado na administração da Museus e Monumentos, E.P.E. entra Alexandre Pais. O historiador de arte e atual diretor do Museu Nacional do Azulejo será o novo presidente daquele organismo que tutela os museus e património.

Outra das saídas que estava na calha e agora é confirmada é a do arquiteto João Carlos Santos à frente da Património Cultural, I.P.. O comunicado do gabinete de Dalila Rodrigues indica que o investigador João Soalheiro vai suceder a João Carlos Santos, “que se encontrava designado em regime de substituição”.

No mesmo comunicado lê-se que “cessa também funções a vice-presidente Laura Castro, a qual se encontrava igualmente designada em regime de substituição”, mas neste caso não é avançada uma substituição.

Outro dos lugares que tinha ficado vazio era o da direção do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém que era ocupado por Dalila Rodrigues, a agora ministra da Cultura. Para o seu lugar foi agora nomeada Margarida Donas Botto, mestre em recuperação do património. É atual membro do ICOMOS-Portugal e investigadora no Grupo de Artes no Centro de Estudos em Arte, Arqueologia e Ciências do Património.