Sem-abrigo. Marcelo recebe Moedas na próxima semana e fala em "luta contra o tempo"

O Presidente da República anunciou, esta terça-feira, que irá receber o presidente da Câmara Municipal de Lisboa na próxima semana. À margem de um evento, Marcelo Rebelo de Sousa assegurou que irá ouvir Carlos Moedas no que diz respeito ao "problema dos sem-abrigo".

"Lisboa é uma das câmaras [municipais] onde pesa muito o problema dos sem-abrigo", começou por dizer, adiantando que vai "obviamente" receber Moedas na próxima semana "na presença do Governo", para acompanhar um tema que, garante, já tem acompanhado: o das pessoas em situação de sem-abrigo.

"O Governo anterior decidiu prolongar a estratégia que vinha do passado. O atual Governo agora vai decidir se quer continuar ou se quer mudar essa estratégia", refere Marcelo, que promete que vai "ouvir a posição do Governo" com a "experiência de ter visto várias estratégias" anteriores.

"Vamos ver o que é que se vai fazer, com que meios se vai fazer e em que tempo se vai fazer, porque é uma corrida contra o tempo", diz o Presidente da República, aos jornalistas, deixando um aviso ao executivo.

"Se vai haver outra linha é fundamental que ela seja conhecida e tenha sucesso porque é uma corrida contra o tempo", repete.

[Notícia atualizada às 16h42 de 21 de março de 2024]