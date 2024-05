PCP propõe resposta aos imigrantes inspirada no modelo de vacinação covid-19

O Partido Comunista Português (PCP) foi recebido na Associação de cabo-verdianos do Seixal. No menu, além da cachupa, foram servidas críticas à AIMA - Agência para a Integração Migrações e Asilo e aos discursos de ódio e ao racismo.



No primeiro dia das jornadas parlamentares do PCP , o deputado António Filipe foi claro: “Sabemos que existe o discurso racista que tende a instalar-se na sociedade portuguesa e temos de o combater. Nós derrubamos o fascismo, o colonialismo e temos de derrubar o racismo, eles não passarão”, afirmou.

O deputado do PCP chega a afirmar que “ agência ou lá o que for tem de funcionar”, numa referência à AIMA. Para resolver os atrasos, António Filipe propõe que se adapte um modelo semelhante ao utilizado na vacinação contra a covid-19 para uma resposta rápida aos imigrantes.

O parlamentar recordou que o partido sempre defendeu a separação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), mas não para uma agência “que não funciona”. Considera que “não é aceitável” que milhares de pessoas não consigam regularizar a sua situação, uma questão que tem que ver com os direitos fundamentais.

No aperitivo, vários cabo-verdianos falaram das maiores dificuldades e houve até quem confessasse “ter saudades do SEF”. O sentimento que mais ecoou na sala são as dificuldades em renovar os vistos e toda a documentação.

“A AIMA não funciona”, diziam os participantes no jantar. Em cima do palco a ouvir as queixas estavam os deputados do PCP Paula Santos e António Filipe, sentados ao lado do presidente da Associação de Cabo-verdiana do Seixal, Miguel Fortes, que fez questão de deixar um desafio ao PCP à hora do jantar. “Vou pedir à camarada Paula Santos para criar um corredor para que os presidentes das associações de Setúbal se encontrem com os líderes parlamentares para discutir como pôr a AIMA a funcionar, para que cada um de nós seja contemplado com uma autorização de residência”, disse.