Parlamento Europeu proíbe TikTok nos seus aparelhos mas tem conta oficial

Perante este cenário, e enquanto nos aproximamos a passos largos das eleições europeias, o Parlamento Europeu criou uma conta oficial no TikTok. Hipocrisia, necessidade, ou sinal da evolução da cooperação entre a empresa e as instituições europeias?

O TikTok foi banido dos telemóveis dos funcionários do Parlamento Europeu por razões de segurança, em 2023, à semelhança do que já tinha feito a Comissão Europeia e o Conselho Europeu. A maioria dos eurodeputados portugueses concordava, há um ano, com a decisão. No entretanto, os EUA foram mais longe e fizeram um ultimato à plataforma chinesa e Ursula von der Leyen não afasta a possibilidade de uma decisão similar em território europeu.

A conta oficial do Parlamento Europeu no TikTok foi criada recentemente: o primeiro vídeo foi publicado a 27 de fevereiro. Desde então, e até abril, as publicações do PE já acumulam "mais de dois milhões de visualizações" e o vídeo mais visto tem 1,2 milhões de "views", adiantou a chefe da Unidade de Serviços de Média do Parlamento Europeu.

"Estabelecemos uma cooperação para as eleições com o TikTok, bem como com outras plataformas [similares]. Todas aceitaram colocar informação do Parlamento Europeu, informação institucional sobre como votar, quem tem direito a votar, etc", explica Raffaella.

A experiência dos últimos meses deu-lhes razão, admite. "Temos recebido milhares de perguntas sobre legislação europeia, sobre as instituições, sobre questões realmente básicas, como... 'O que é a União Europeia?'. Para nós é muito importante ter essa presença", assume. A responsável confirma à Renascença que existe uma parceria das instituições europeias com plataformas como o TikTok (mas não só), que tem por objetivo preparar a campanha eleitoral europeia que se avizinha.

"Entendemos que fazia sentido abrir esta conta", diz, em resposta à Renascença , apesar de "existirem problemas" de "segurança e privacidade", porque, "com uma campanha [eleitoral] a decorrer", e abrindo, em alguns países, "o voto a jovens de 16 anos", "não estar no TikTok seria apenas colocar a cabeça na areia e fingir que isto não existe".

Confrontada pela Renascença , durante um seminário em Bruxelas , com a possível incongruência de criar conta numa plataforma que baniu nos seus próprios aparelhos, Raffaella de Marte, chefe da Unidade de Serviços de Média do Parlamento Europeu, admitiu que, "do ponto de vista da comunicação", não faria sentido de outra forma.

"Temos uma posição muito clara em relação às eleições na UE e queremos trabalhar de forma construtiva com as instituições. Nesse sentido, estamos muito, muito felizes por ter esta relação com o Parlamento Europeu", diz a responsável.

"Se eles querem usar a nossa plataforma para chegar ao seu público ficamos muito felizes com isso", admite, sem esconder a esperança que as restrições nos aparelhos oficiais seja levantada "brevemente".

À Renascença , Yasmina Laraudogoitia, responsável de Políticas Públicas e Relações Governamentais para Espanha e Portugal, diz acreditar que a criação desta conta "é um sinal positivo" e reflexo da "forma construtiva" com que a plataforma tem "colaborado com a Europa".

Em comunicado, admite que mais de 134 milhões de pessoas acedem o TikTok na União Europeia mensalmente. A plataforma disponibilizou um "Centro Eleitoral" para as Europeias, "que conta com a colaboração das comissões eleitorais de cada país e as organizações da sociedade civil", onde é possível encontrar "informações fiáveis e fidedignas".



No terreno estão a trabalhar seis mil moderadores de conteúdos que falam línguas europeias - entre eles estão 173 que falam português. Um espaço vai ser, no entretanto, criado para "controlo da missão" nas instalações da plataforma em Dublin, onde se reunirá uma "equipa especializada em eleições", do departamento interno de "confiança e segurança", para garantir a "eficácia do trabalho no período que antecede e durante as eleições".

A plataforma assegura, no mesmo comunicado, que cerca de 30% dos atuais deputados do Parlamento Europeu têm conta no TikTok.