Ministro confirma acordo com sete sindicatos. "Fenprof nunca foi parte da solução"

O ministro da Educação confirmou, ao fim do dia desta terça-feira, o acordo com sete sindicatos para a recuperação do tempo de serviço dos professores, e disse que pode beneficiar "mais de 100 mil professores". Fernando Alexandre criticou ainda a Fenprof por não participar no "esforço de aproximação" realizado.

Em declarações aos jornalistas, o responsável do Ministério da Educação, Ciência e Inovação agradeceu às organizações representativas dos professores que conseguiram um acordo "através de um processo de negociação e fizeram uma aproximação", sublinhando as diferenças entre "a primeira proposta que o Governo fez e a proposta que hoje dá corpo ao acordo".

"Encontramos em muitos sindicatos, que representam uma parte significativas dos professores, essa vontade de resolver um problema que era muito antigo e trazia uma grande instabilidade às nossas escolas, e que até agora nenhum governo tinha mostrado disponibilidade para resolver", elogiou Fernando Alexandre, para quem este passo é "o início de um processo".

"Estamos no início mas sabemos que para fazer aquilo que era preciso fazer na educação e há muito a fazer, era preciso resolver este problema que deixava muitos professores descontentes", declarou o ministro, apontando para mais de 100 mil professores beneficiados pelo acordo alcançado.

Fernando Alexandre anunciou ainda que a medida vai custar 300 milhões de euros por ano ao Estado a partir de 2027, já depois da recuperação total do tempo de serviço dos professores.

Questionado acerca da Fenprof, com quem ainda vai reunir esta terça-feira, Fernando Alexandre declarou que "a Fenprof nunca foi parte da solução".

"Nós esperamos que possa ser, mas nunca foi. A Fenprof tem uma agenda muito própria, confesso que em muitas discussões eu muitas vezes tenho dúvidas que a educação seja de facto a sua grande preocupação, e mesmo os professores", acusou o ministro da Educação.

Fernando Alexandre criticou ainda a postura da Fenprof, sublinhando que "tem que haver um esforço de aproximação e não podemos, quando resolvemos um problema, colocar outro em cima da mesa sistematicamente, de forma a que nunca se resolva nada".

O acordo alcançado esta terça-feira para a recuperação do tempo de serviço dos professores prevê a recuperação de 50% do tempo de serviço no espaço de um ano.

"É o cumprimento de uma promessa deste Governo, num tempo que eu penso que foi muito rápido, cerca de um mês, que conseguimos num processo negocial intenso, em que houve, da parte do Governo mas também da parte dos professores, um esforço de aproximação", declarou Fernando Alexandre, sublinhando que percebeu "que aquilo que está no centro e esteve no centro destas discussões e aquilo que nós procuramos é de facto melhorar a educação em Portugal e garantir que rapidamente conseguimos que os professores se centrem na sua nobre missão, e que só é possível cumprir se tivermos serenidade nas escolas".