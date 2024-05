Carlos Moedas quer centro de acolhimento para receber imigrantes sem documentos

O presidente da Câmara de Lisboa reuniu esta manhã com o primeiro-ministro sobre o problema das pessoas em situação de sem-abrigo.

Lembrou a necessidade de articulação entre instituições e organismos e pediu a Luís Montenegro a criação de um centro de acolhimento para receber os imigrantes sem documentos, e que esperam por respostas da Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA).

Na visão de Carlos Moedas, trata-se de uma solução urgente para tirar as pessoas das ruas da cidade.

"Nós precisamos aqui de uma solução neste momento, para que estas pessoas possam ser acolhidas, elas não podem estar em tendas no meio da cidade, portanto, nós vamos ter que ter um centro de acolhimento, numa primeira fase, e foi esse o pedido que vim aqui trazer”, disse Moedas.

Segundo o autarca o que “falta hoje é articulação e funcionamento, articulação da Câmara Municipal com a segurança social e com a Santa Casa, articulação com a AIMA, e articulação de todas as partes e de todos os presidentes da Câmara”.

Carlos Moedas anunciou ainda que reúne, sexta-feira, com o ministro da Presidência e a ministra da Segurança Social para definir a coordenação com o Governo.