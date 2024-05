BE confirma arruada de extrema-direita e agressão perto da sede nacional

O Bloco de Esquerda confirma que realizou-se junto à sua sede nacional uma concentração promovida por um partido de extrema-direita.

Os bloquistas referem, em nota, não terem tido o conhecimento prévio desta manifestação e confirmam ter testemunhado a agressão de uma pessoa, "cuja identidade o Bloco desconhece".

"O Bloco comunicou imediatamente os factos à PSP e apresentará queixa formal pela natureza desta ação", refere o partido, ainda.

A manifestação terá sido uma ação de campanha do partido "Ergue-te", em Lisboa.

De acordo com a CNN Portugal, os agressores estariam identificados com símbolos do partido nacionalista de extrema-direita.