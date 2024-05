PS acusa governo de "deslealdade" na negociação da descida do IRS

"Incompreensível", "deslealdade parlamentar" e "lamentável". É assim que o PS classifica as negociações no Parlamento para a redução do IRS, nomeadamente com as bancadas da AD (PSD e CDS).

Na semana passada o PSD anunciou uma nova proposta para se aproximar do PS e do Chega neste tema. Mas não é essa a interpretação dos socialistas.

Numa nota enviada às redações, a direção nacional do PS acusa as bancadas que suportam o governo de acabar com as negociações com uma "proposta unilateral" e de "deslealdade" uma vez que as suas propostas iniciais não foram votadas em plenário e baixaram à comissão.

A somar, acrescenta o PS, está o facto de a proposta final continuar a "privilegiar os 10% de famílias que ganham mais". A maior diferença entre os dois partidos tem sido o impacto destas descidas para os rendimentos da classe média/alta.

A pedido das bancadas, as propostas do PSD e do CDS não foram votadas e baixaram à comissão, uma vez que o governo pretendia avançar com um "texto único" de redução do IRS, que não ultrapasse os 348 milhões de euros.

"Para o PS, é lamentável a postura de PSD e CDS-PP", pode ler-se no comunicado enviado esta segunda-feira. E critica o facto de a AD peça agora "aos grupos parlamentares que a subscrevam, embora continue a ser fiscalmente injusta e a não privilegiar a classe média".