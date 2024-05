Primeiro debate e único que teve AD e PS é o mais visto até agora

O debate televisivo das eleições europeias mais visto até agora foi o primeiro, o "único que contou com a presença da AD e PS", segundo a análise da Universal McCann (UM), agência de meios do grupo Mediabrands.

"Até ao momento, o debate mais visto foi o [...] que marcou o arranque da campanha eleitoral para as eleições europeias, o único que contou com a presença da AD e PS até ao momento" e opôs os cabeças de lista Sebastião Bugalho (AD), Marta Temido (PS), João Cotrim Figueiredo (IL) e Francisco Paupério (Livre).

Este debate contou com a moderação da jornalista Clara de Sousa registou uma audiência média de 852 mil telespetadores, a que correspondeu um "share" de 17,3%.

Em segundo lugar ficou o debate entre os cabeças de lista João Oliveira (CDU), Catarina Martins (BE), João Cotrim Figueiredo (IL) e Francisco Paupério (Livre), transmitido na TVI, que "contou com uma audiência média de 594 mil telespetadores e um "share" de 13,4%", refere a UM.

"A completar o pódio ficou o debate de estreia dos candidatos António Tânger Corrêa (Chega) e do PAN (Pedro Fidalgo Marques) com os representantes do BE e do Livre", que foi transmitido na RTP1 alcançou uma audiência média de 505 mil telespetadores e um "share" de 10,7%.