Novo provedor realça "graves problemas" da Santa Casa. Ministra espera gestão "rigorosa e transparente"

"Estou ciente dos graves problemas da Santa Casa". Num curto discurso de tomada de posse que durou pouco mais de dois minutos, Paulo Alexandre Sousa resumiu assim o futuro que o espera como novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

O gestor, que já passou pelo Banco Central de Investimento e pela Caixa Geral de Depósitos, não se comprometeu com nenhum objetivo, nem qualquer calendário ao assumir a liderança da provedoria da SCML.

Paulo Alexandre Sousa garante que assume o cargo com "orgulho" e "sentido de responsabilidade", agradecendo a "confiança" do Governo no seu "percurso profissional", após a polémica das últimas semanas em torno da exoneração da anterior provedora Ana Jorge, que assistiu à tomada de posse na plateia.

Numa sala das extrações da SCML completamente apinhada de funcionários da instituição, Paulo Alexandre Sousa prometeu "dedicação" aos trabalhadores e equipas da SCML, que pretende estender às "múltiplas atividades da SCML e da sua secular atuação em prol da comunidade"

O novo provedor falou ainda da SCML como uma instituição de "inestimável utilidade pública", salientando que a missão é "trazer bem estar às pessoas a começar pelos mais desprotegidos".

Na plateia estava o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que assinou o auto de posse do novo provedor e não proferiu palavra nem antes, nem durante, nem depois da cerimónia, mas cuja presença serviu de sinal de apoio inequívoco a Paulo Alexandre Sousa.

Ministra pede "novo ciclo" de "transparência"

Num pequeno discurso cheio de recados e ajustes de contas com a anterior provedora da SCML, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, definiu Paulo Alexandre Sousa como uma "escolha" do Governo e que tem o "melhor perfil para enfrentar os sérios desafios" da instituição.

O novo provedor foi vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa na direção do núcleo da Costa do Estoril, teve cargos na Caixa Geral de Depósitos (CGD) e no Banco Central de Investimentos (BCI).

Foi no BCI que o novo provedor esteve envolvido numa polémica, em 2019, quando o Banco Central de Moçambique aplicou uma multa e decretou a inibição de funções. Paulo Alexandre Sousa viria a impugnar a decisão do Banco de Moçambique e o tribunal acabou por decidir a seu favor dando o caso por encerrado.

A ministra do Trabalho não se referiu a este episódio no discurso de tomada de posse do novo provedor, com Maria do Rosário Palma Ramalho a falar de Paulo Alexandre Sousa como um gestor de "vasta e reconhecida experiência profissional", que tem "provas dadas" na área social.