Montenegro defende utilização eficiente dos fundos europeus, incluindo verbas do PRR

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu esta segunda-feira em Coimbra uma utilização mais eficiente dos fundos europeus, incluindo as verbas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

Para Luís Montenegro, é preciso "acelerar os mecanismos de pagamento e de ajuda".

Em relação ao PRR, lamentou que, a meio do processo destas ajudas da UE, estejam executados apenas 20% dos fundos disponibilizados.

O primeiro-ministro disse ainda que o Governo "vai revisitar" a Lei das Finanças Locais, a fim de lhe "conferir maior previsibilidade e maior confiança".

A relação do executivo da AD com a ANMP, as autarquias e a sociedade em geral será mantida "com lealdade" e sem "jogos de sombras".

"Estamos absolutamente disponíveis para o diálogo político", sublinhou Luís Montenegro, que garantiu "um tratamento de proximidade" com a ANMP.