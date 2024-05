Ministro da Agricultura e Pescas: "Não podemos andar sempre ao colo da Europa"

O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, defende que Portugal tem de pensar mais naquilo que pode dar ao projeto europeu, para não andar "sempre ao colo da Europa", "sempre à espera daquilo que a Europa pode dar a fundo perdido".

Portugal "já deu muito à União Europeia, mas pode dar mais", disse o ministro, que foi eurodeputado do PSD até assumir funções no novo Governo, duarante a conferência onde a pergunta é "Para onde Caminha Portugal na Europa?", que decorre em Gaia.



"Não podemos continuar a fazer a pergunta: o que é que há aí a fundo perdido? Temos de ter a ambição de não andar sempre ao colo da Europa. Temos de ter a ambição de andar lado a lado com os outros estados membros. Podemos fazer muito. Esta é uma União Europeia onde Portugal também tem muito a dar e também já tem dado, mas temos a obrigação de fazer mais e nós somos capazes", reitera.

"União Europeia é vítima do seu próprio sucesso"

José Manuel Fernandes, que até há bem pouco tempo era eurodeputado, define a União Europeia com uma palavra: paz. Foi com esse objetivo, afinal de contas, que a instituição foi criada. "Este objetivo foi de tal forma atingido que foi esquecido. A União Europeia é vítima do seu próprio sucesso", defende.

"A paz, que erradamente damos como adquirida, é uma das maiores conquistas e a razão do início da União Europeia", relembra.

UE tem-se construído "na base da reatividade e não da proatividade"

Mesmo assim, José Manuel Fernandes defende que a União Europoeia se tem "construído na base da reatividade e não da proatividade". Para o antigo eurodeputado, vivemos numa UE "que se constrói com decisões à última da hora e na base do medo". E dá um exemplo: "Se olharmos para a nossa atitude perante a guerra na Ucrânia, foi com base no medo", diz.

Por isso, defende que "é importante não decidirmos à última da hora e termos prevenção em vez de reação".