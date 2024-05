Mortágua diz que Aguiar-Branco "legitimou um discurso racista e de extrema-direita"

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, manifestou este sábado a sua "desilusão, mas também preocupação", por considerar que o presidente da Assembleia da República (AR), Aguiar-Branco "legitimou um discurso racista". Durante uma visita ao Centro para as Migrações do Fundão, acompanhada da cabeça de lista do partido às eleições europeias, Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda disse que uma coisa é ter uma atitude complacente quando a bancada do Chega grita e revela "má educação e desrespeito pela instituição", outra "é quando o presidente da AR legitima um discurso racista".

Mariana Mortágua salientou a importância de distinguir o que considera serem comentários racistas ou xenófobos do que é liberdade de expressão. "Dizer que uma raça é inferior, que uma cor de pele é inferior, que uma pessoa, só porque é turca, é preguiçosa, não é uma opinião, é racismo, é crime, é um crime de ódio, e depois justifica todos os horrores que vão acontecendo", salientou Mariana Mortágua. A coordenadora do BE acrescentou que espera que a conferência de líderes possa "discutir este tema e tomar decisões à altura da gravidade daquilo que se passou".

"Nunca me passou pela cabeça que o presidente da Assembleia da República, um jurista, que conhece a lei, um homem que se afirma um democrata, legitime desta forma o discurso da extrema-direita", censurou Mariana Mortágua. A líder do BE acrescentou que a escravatura ou o Holocausto aconteceram porque "as pessoas acreditaram que havia raças inferiores, que havia seres humanos inferiores". "O Holocausto foi baseado na ideia de que o outro é inferior, é desumanizado e, portanto, podemos violentá-lo, criticá-lo e insultá-lo sem qualquer consequência e chamar a isso liberdade de expressão", comparou Mariana Mortágua. A dirigente do BE explicou a visita ao Fundão por ser "um bom exemplo no acolhimento e na integração de imigrantes" e por ser um município que "está a dar uma lição ao país".