Paulo Alexandre Sousa é o novo provedor da Santa Casa de Lisboa

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou esta quinta-feira Paulo Alexandre Sousa como o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Ouvida na Assembleia da República sobre a exoneração de Ana Jorge do cargo de provedora da instituição, Rosário Palma Ramalho justificou a decisão como "um novo modelo com um perfil financeiro e com provas dadas em matérias de ação social", com o "interesse" de "manter a missão".

Paulo Alexandre Sousa foi vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e é apontado pela ministra como tendo "muita experiência social".

De acordo com a ministra, a decisão foi tomada em conjunto com o primeiro-ministro. “Paulo Alexandre Sousa é um economista reputado, licenciado em gestão de empresas pelo ISEG, pós-graduado em gestão bancário, antigo presidente da comissão executiva do Banco Comercial e de Investimento, director na direção de financiamento de imobiliário da Caixa Geral de Depósitos. Com vasta experiência internacional, importante no caso da Santa Casa - quanto mais não seja na saída do Brasil -, e com basta experiência social, uma vez que foi vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa”, sublinhou a ministra.