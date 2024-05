Ministro da Agricultura diz ter "buraco" de 61 milhões de euros para resolver

O ministro da Agricultura disse esta sexta-feira ter "um buraco de 61 milhões de euros" para resolver no âmbito do Plano Nacional de Regadios, depois do Banco Europeu de Investimento (BEI) ter rescindido contrato com o Governo em 2023.

"É mais uma questão que eu tenho para resolver, um buraco de 61 milhões de euros onde, mais grave, é que vocês fizeram investimentos nos projetos, pensando que iam ser financiados", afirmou José Manuel Fernandes, que discursava no Congresso Nacional do Azeite, que decorreu em Valpaços, dirigindo-se, entre outros, aos autarcas.

Durante a iniciativa o presidente da Câmara de Valpaços, António Medeiros, falou sobre a barragem para rega na zona da Padrela, reclamada há muito tempo no concelho do distrito de Vila Real.

"O senhor presidente da câmara obriga-me aqui a revelar algo que eu não tinha intenções de revelar nesta sessão, mas que para mim foi mais uma surpresa que tive. O senhor presidente da Câmara pensa que tem um projeto aprovado pelo BEI, no âmbito do Plano Nacional de Regadios", referiu o ministro.

No total, segundo o governante, são 61 milhões de euros em projetos no âmbito do Plano Nacional de Regadio.