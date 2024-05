Aguiar-Branco recusa censura no Parlamento. "A responsabilidade do que dizem é de cada um"

“A responsabilidade do que dizem é de cada um e o discurso político é depois censurado ou não nas eleições”, considerou, indicando que os deputados podem ser depois à prática de um crime e que é o Ministério Público quem tem responsabilidade no assunto.

Durante o debate setorial com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, o líder do Chega, André Ventura questionou os dez anos previstos para a construção do novo aeroporto, falando do caso de Istambul e atirando que “turcos não são propriamente conhecidos por ser o povo mais trabalhador do mundo".

Questionando sobre se censurava uma intervenção racista, Aguiar-Branco indicou que a Constituição “não proíbe expressões individuais em relação ao racismo ou ao fascismo”: “isso seria um exercício de censura”.

“Se no exercício responsável ou irresponsável da liberdade de expressão se cometer um crime, o Ministério Público tem as condições para poder acionar ação penal, qualquer cidadão pode fazer a respetiva denúncia, pode pedir o levantamento da imunidade parlamentar ao deputado e que, se essa imunidade for levantada, pode ser sujeito a um processo crime”, adianta.

E acrescenta que tal não significa que esteja “de acordo com as opiniões que são formuladas”: “Se fosse a tirar a palavra sempre que ouço que não gosto, ou com que não me identifico, se calhar não faria outra coisa”, comenta.

As declarações de Aguiar-Branco e de Ventura levaram o PS a levar o tema das linhas vermelhas à Conferência de Líderes, com a deputada Alexandra Leitão a sublinhar que existe um crime no Código Penal sobre o discurso de ódio.

Aguiar-Branco concordou em tratar o tema na conferência de líderes parlamentares, mas disse que “na riqueza da democracia e do direito” pode pensar de forma diferente.

“As minhas linhas vermelhas não são nunca entre ter ou não ter liberdade de expressão. O juízo democrático será feito pelo povo português, é o meu entendimento”, disse.