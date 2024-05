Paulo Alexandre Sousa é o novo provedor da Santa Casa de Lisboa

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou esta quinta-feira Paulo Alexandre Sousa como o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Ouvida na Assembleia da República sobre a exoneração de Ana Jorge do cargo de provedora da instituição, Maria do Rosário Ramalho apontou Paulo Alexandre Sousa como tendo um perfil "financeiro e com provas dadas em matérias de ação social", com o objetivo de "manter a missão".

Paulo Alexandre Sousa foi vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e é apontado pela ministra como tendo "muita experiência social".

