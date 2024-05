Novo provedor da Santa Casa. Governo considera que processo em Moçambique "não belisca idoneidade"

O Governo considera que o processo que envolveu, em Moçambique, o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nomeado esta quinta-feira, "não belisca minimamente a idoneidade" de Paulo Alexandre Silva.

Paulo Alexandre Sousa foi multado e inibido de exercer funções como presidente de um banco em Moçambique em agosto de 2019. O então presidente do Banco Comercial e de Investimentos foi multado pelo Banco Central de Moçambique no valor de 2.900 euros devido a agir, alegadamente, em conflito de interesses.

Em 2022, Paulo Sousa venceu uma ação judicial contra o Banco Central de Moçambique pelas sanções aplicadas. Fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social indica que "o processo já transitou em julgado e que não belisca minimamente a idoneidade, capacidade e competência do novo provedor".

A mesma fonte acrescenta que a ministra Rosário do Palma Ramalho "já conhecia os factos e naturalmente mantém total confiança no novo Provedor" da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O caso de 2019 já fez o Chega anunciar que vai chamar "de urgência" ao Parlamento a ministra do Trabalho "sobre os critérios e os motivos que levaram a esta nomeação, tendo em conta o historial pessoal do nomeado e o conjunto de desafios e problemas que a Instituição Santa Casa enfrenta neste momento".