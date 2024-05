Candidatos ao Parlamento Europeu debatem pobreza

A EPAN promove esta sexta-feira um almoço/debate com alguns dos candidatos às europeias. Um dos principais temas de debate entre eurodeputados será a luta contra a pobreza e as propostas para a defesa de uma europa social relembrando que mais de 95 milhões de pessoas na União Europeia vivem em estado de pobreza e/ou exclusão social.

O almoço-debate decorrerá numa unidade hoteleira, em Lisboa, a partir das 12h30 e terá como convidados o representante da AD, Hélder Sousa e Silva, do PS, Carla Tavares, da IL, António Costa Amaral, do Bloco de Esquerda, José Gusmão, do Livre, Miguel Chambel e da CDU, Sandra Pereira.

Nos últimos anos assiste-se a um progressivo aumento do número de pobres, quer na União Europeia, quer em Portugal. Em Portugal, de acordo com o Censos de 2021, havia mais de um milhão e meio de pessoas na pobreza. Um número que subiu em 2023 para 1.8 milhões.

Ou seja, o ano passado, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), quase dois milhões de pessoas viviam com menos de 591 euros ao mês.