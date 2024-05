Descida do IRS. PSD anuncia nova proposta para se aproximar do PS e Chega

O líder parlamentar do PSD anunciou esta quarta-feira que enviou aos partidos uma nova proposta relativa à descida do IRS que, segundo Hugo Soares, aproxima o diploma inicial do Governo das iniciativas do PS e Chega.

O anúncio foi feito no debate quinzenal com o primeiro-ministro, no Parlamento.

De acordo com Hugo Soares, o PSD propôs de manhã aos restantes partidos que, em resposta a um apelo do BE, "o Governo possa avaliar no próximo Orçamento do Estado as deduções dos encargos com a habitação em sede do IRS.

"Ouvimos o deputado André Ventura - não sei se era para o "TikTok" - desafiar-nos a descer [o IRS] no terceiro e quarto escalão. Pois bem, hoje demos entrada de uma proposta onde igualamos o terceiro e quarto escalão do partido Chega e, já agora, do PS", disse Hugo Soares.

Segundo o líder parlamentar do PSD, para que não haja violação da norma travão nem se prejudique a política orientadora do Governo em matéria fiscal, a proposta do PSD também "foi ao encontro da do PS" e aproxima-se da dos socialistas "no sexto escalão".