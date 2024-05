Debate BE, Chega, PAN e Livre. Esquerda unida contra teoria de "portas escancaradas" nas migrações

O candidato do Chega escolheu ainda elogiar a comunidade brasileira em Portugal por ter melhorado "em muito" fatores do comércio português como o atendimento ao cliente.

Contudo, argumenta que "quando se abrem as portas de forma escancarada", entram "maus elementos". "O problema não é a origem, é quem vem sem o mínimo de escrutínio. Não somos, de todo, contra a imigração", afirma Tânger Correia, acrescentando que é "contra incidentes no Porto ou da criança nepalesa" e que Portugal não está "a cumprir os acordos de Schengen".

Tânger Correia, cabeça de lista do Chega, recusou que tenha que alterar o discurso do partido devido aos recentes casos de violência contra imigrantes. Sustentando que "precisamos de imigrantes", o Chega quer "uma imigração controlada".

As migrações abriram o segundo debate televisivo para as eleições europeias de 9 de junho, que opõe, esta quarta-feira, Catarina Martins (BE), Pedro Fidalgo Marques (PAN), António Tânger Correia (Chega) e Francisco Paupério (Livre). Como esperado, os cabeças de lista dos partidos de esquerda destoaram do discurso do Chega, e recusaram a ideia de uma "onda descontrolada" de imigração.

Já Catarina Martins, que se candidata ao Parlamento Europeu pelo Bloco de Esquerda, acusou a extrema-direita de ser "o maior problema de segurança na União Europeia" e apontou o dedo ao elogio de Tânger Correia, que diz "separar nacionalidades entre as boas e as más".

"Desvalorizar os incidentes é um discurso da direita em toda a Europa", declarou a ex-líder do Bloco, criticando a extrema-direita que "ataca nacionalidades, mulheres, divide povos" e recusando que exista "uma onda descontrolada de imigração".

Catarina Martins declarou que as fronteiras da UE "estão fechadas" e que "o Mediterrâneo é a fronteira mais mortífera do mundo". Culpa assim a falta de regularização das "centenas de milhares de pessoas" que já vivem em Portugal, que considera serem "exploradas".

Também Francisco Paupério voltou a defender a ideia dos corredores humanitários - depois de assinalar que esta quarta-feira se recorda a Nakba, que envolve a deslocação forçada de palestinianos do território que habitavam em 1948.

O cabeça de lista do Livre sustenta que os corredores "servem para pessoas em situações de emergência", como refugiados climáticos - que diz que também vão ser portugueses -, e também negou a ideia de "portas escancaradas", sublinhado que "os imigrantes que chegam cá chegam com regras".

Pelo PAN, Pedro Fidalgo Marques optou por alertar que o novo pacto europeu sobre a política de migração e asilo coloca em causa os direitos humanos, por prever "que qualquer pessoa na Europa possa ser detida por não ter os seus documentos" - o que "pode levar a perfis racializados" e afetar "até portugueses na UE".

Picando o candidato do Livre por só o PAN ter apresentado um estatuto do refugiado climático, o cabeça de lista do partido que faz parte dos Verdes europeus - tal como o Livre - também defendeu que se deve melhorar as políticas de integração.

Debate das rádios a 3 de junho

Este foi o segundo de seis debates a quatro entre os cabeças de lista das candidaturas dos partidos portugueses ao Parlamento Europeu. O próximo, na sexta-feira, põe em debate João Oliveira (PCP), Catarina Martins (BE), João Cotrim Figueiredo (IL) e Francisco Paupério (Livre), na TVI.

Depois dos seis debates há ainda um debate a oito entre os partidos com assento parlamentar, e um debate a nove com partidos sem representação parlamentar na Assembleia da República. A 3 de junho, é altura do debate das rádios, organizado pela Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador, das 9h30 às 11h30, apenas com os oito partidos com assento parlamentar.

As eleições para o Parlamento Europeu acontecem a 9 de junho. Em Portugal vai ser possível exercer o direito de voto através do voto antecipado e ainda em mobilidade no dia 9.

[notícia em atualização]