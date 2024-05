Partidos sobre novo aeroporto: Só PAN está contra Alcochete

O PAN foi o único partido que esta terça-feira se manifestou contra a decisão do Governo de construir o novo aeroporto de Lisboa em Alcochete, mas BE, PCP e Livre querem esclarecer eventuais contrapartidas à ANA. Estas posições foram transmitidas no Parlamento pouco depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado que o Governo tinha aprovado a construção do novo aeroporto da região de Lisboa em Alcochete, seguindo a recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI). "Esta decisão prova que votar PS ou PSD é igual. Estamos perante uma decisão do Bloco Central que é apenas política", declarou a deputada do PAN, Inês de Sousa Real, que considerou "claramente desatualizados" os relatórios que serviram de base à Comissão Técnica Independente (CTI) para apontar Alcochete como a melhor solução para o futuro aeroporto de Lisboa. "Não faz sentido que se fale de uma solução de médio prazo, já que não se considera a qualidade de vida e a qualidade ambiental. Não podemos ter decisões desta dimensão que afetarão gravemente uma das maiores bacias de água doce do país", justificou. Pela parte dos partidos que suportam o Governo, o PSD e o CDS-PP, os dois líderes parlamentares, Hugo Soares e Paulo Núncio, respetivamente, classificaram como "histórica" a decisão do Governo de construir o novo aeroporto, juntamente com a terceira travessia do Tejo e a ligação ferroviária por alta velocidade a Madrid.

Hugo Soares assinalou que o PSD esteve logo na origem da decisão agora concretizada ainda quando estava na oposição, ao acertar com o executivo de António Costa uma metodologia para a escolha da localização. Mas fez também questão de apontar que esta não era a solução do então ministro das Infraestruturas e atual secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos. "Pedro Nuno Santos queria construir primeiro um aeroporto no Montijo e só depois, no fim da linha, em Alcochete. Uma solução impensável. Era à grande e à francesa", comentou, antes de Paulo Núncio ter salientado que a decisão do executivo PSD/CDS-PP mostra "um Governo que está a governar". O presidente do Chega, André Ventura, responsabilizou o PS pelo impasse de décadas na questão da construção do novo aeroporto, elogiou o Governo por pretender dar o nome de Luís de Camões à nova infraestrutura aeroportuária, mas criticou o primeiro-ministro por não ter apresentado quaisquer detalhes sobre as razões de ter escolhido Alcochete e de ter excluído outras opções. "Qual a razão para a primeira pista só estar construída dentro de 13 anos? Quanto é que se vai gastar a mais como esta decisão? Qual é o calendário para a construção? Ora, nada disto foi explicado", apontou. André Ventura disse mesmo que a CTI esteve sob suspeita de beneficiar Alcochete para a localização do novo aeroporto e que "o Governo não explicou a razão de ter optado por essa localização".