Novo aeroporto. Governo deverá anunciar Alcochete já esta tarde

O Conselho de Ministros foi convocado para esta terça-feira. Esta reunião não estava marcada, mas foi inserida na agenda do primeiro-ministro. Luís Montenegro irá presidir à reunião que tem lugar às 15h30, na residência oficial, em São Bento, Lisboa.

A Renascença sabe que o encontro irá servir para decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa e que a opção deverá ser Alcochete, tal como a comissão técnica independente aconselhou.

Em dezembro, o relatório final da Comissão Técnica Independente, liderada por Rosário Partidário, apontava Alcochete e Vendas Novas como os municípios com melhor localização para o futuro aeroporto de Lisboa. Ao que a Renascença sabe, a segunda solução ficará pelo caminho, sendo que Alcochete já era apontada como a localização com "mais vantagem".

"Alcochete tem mais vantagem porque é um espaço público, Vendas Novas envolve expropriações e está mais distante de Lisboa", salientou, em dezembro, Maria Rosário Partidário, coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI).

Tanto o Campo de Tiro de Alcochete como Vendas Novas seriam uma solução dual inicialmente, ou seja, poderia iniciar atividade ainda com o Aeroporto Humberto Delgado ainda a funcionar. E só mais tarde ficaria um aeroporto único, internacional.

O custo apontado pela CTI será de oito mil milhões de euros só para a infraestrutura aeroportuária. Neste cálculo feito pela CTI não estão contabilizados acessos, ligações de vários transportes incluindo uma nova travessia do Tejo, sendo que esta última solução, sabe a Renascença, estará a ser ponderada pelo Governo e deverá ser anunciada esta tarde.

Na apresentação do relatório, a coordenadora da CTI fez questão de garantir que a construção do novo aeroporto não precisa de financiamento público, sendo todas as opções financeiramente viáveis, incluindo a do Campo de Tiro de Alcochete.

Ainda segundo a CTI, a primeira pista estará pronta, na melhor das hipóteses, em 7 anos. O novo aeroporto não estará totalmente operacional em menos de 8 anos.

O anúncio da localização do novo aeroporto de Lisboa será feito pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, no final do Conselho de Ministros desta terça-feira.