Novo aeroporto: António Costa elogia "maturidade democrática" do Governo

"Felicito a Professora Rosário Partidário e todos os membros da Comissão Técnica Independente e saúdo a maturidade democrática do Governo e do PS a honrarem o compromisso assumido", pode ler-se numa publicação na rede social X.

O antigo primeiro-ministro António Costa saudou esta terça-feira a "maturidade democrática" do Governo liderado por Luís Montenegro, que aprovou a construção do novo aeroporto em Alcochete, seguindo a recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI).

Luís Montenegro defendeu esta terça-feira que a opção por um aeroporto único é a "solução mais adequada aos interesses estratégicos do país", e que Alcochete garante margem de expansão e crescimento do "hub" da TAP.

"Alcochete, em particular, garante margem de expansão física, acomodação de procura até praticamente o triplo da atual, a salvaguarda da manutenção e do crescimento possível do "hub" da TAP em Portugal", defendeu o chefe do Governo PSD/CDS-PP, numa declaração ao país na residência oficial em São Bento.

O primeiro-ministro defendeu ainda que a escolha de Alcochete irá fomentar "a capacidade intermodal" de todo o sistema de transportes e gerar efeitos macroeconómicos no arco ribeirinho Sul, gerando uma nova centralidade económica e social.