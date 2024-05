"Não sei se é pensão ou esmola". Coronel alerta para falta de apoio a viúvas de ex-combatentes com deficiência

O presidente da direção da Associação dos Deficientes das Forças Armadas avisa que as pensões pagas às viúvas de ex-combatentes com deficiência são

À Renascença, o coronel Nuno Gomes diz que estas mulheres recebem um valor do Estado tão reduzido "que não sei se chamo aquilo de pensão ou de esmola".

"Às tantas, temos aí viúvas com pensões de cento e poucos euros", revela.

Segundo o responsável, as viúvas "tiveram de tomar conta dos maridos com deficiência, substituíram-se ao Estado, com a vida estragada e, agora, sem compensação alguma".

Outro dos problemas está relacionado com a falta de apoio clínico aos combatentes com stress pós-traumático.

"Temos algum apoio, mas há muito trabalho a fazer. É muito importante a própria sociedade civil participar nisso", descreve.

"Temos alguma falta de apoio, devido a essa falta de efetivos", acrescenta.

Aos jornalistas, em passagem por Espanha, Nuno Melo prometeu a resolução de alguns problemas aos combatentes "nesta Legislatura", mas não se compromete com medidas concretas.

"Temos de fazer escolhas e o militar estão no topo das prioridades dessas escolhas", garantiu, o ministro da Defesa.