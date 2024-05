Europeias. Governo prepara-se para testar material informático a 1 de Junho

A menos de um mês das eleições europeias de 9 de junho, o Ministério da Administração Interna diz que já entregou todo o material eleitoral ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, como boletins de voto para o estrangeiro, e que esta semana serão distribuídos os boletins de voto para o território nacional, começando pelas regiões autónomas.

O voto em mobilidade sem necessidade de pré-inscrição é novidade. À Renascença o gabinete de Margarida Blasco indica que foram já distribuídos pelos municípios, no mês de abril, todos os 28.490 equipamentos informáticos que vão suportar os cadernos eleitorais desmaterializados. De acordo com o MAI, está a “decorrer a preparação para o teste global, previsto para 1 de junho”.

De acordo com o Ministério tutelado por Margarida Blasco, “há vários meses” que a administração eleitoral, em colaboração com as câmaras municipais e o operador que suporta a Rede Nacional de Segurança Interna, estão a fazer o levantamento dos locais onde vão ser instaladas as mesas de voto e a verificar as condições técnicas como rede de dados, eletricidade e acessibilidade.

Nos lugares identificados com baixa cobertura de rede, o Governo diz estar a implementar soluções alternativas para garantir a ligação dos computadores das mesas de voto às infraestruturas centrais da Rede Nacional de Segurança Interna, “como a instalação de rede fixa (fibra ótica ou cabo) ou utilização de comunicações via satélite”.