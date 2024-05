Debate entre AD, PS, IL e Livre. Defender a União Europeia é unânime, a forma de o fazer já não

É tempo de falar da Europa e, ao contrário do habitual, foi isso que aconteceu no primeiro debate televisivo entre candidatos portugueses ao Parlamento Europeu. Os cabeças de lista da AD, PS, IL e Livre para as eleições europeias de 9 de junho concordaram que o novo Pacto para as Migrações e Asilo tem limitações, que o alargamento da União Europeia é para fazer e também na necessidade de uma política comum de defesa europeia, mas ficaram divididos pelos detalhes. Para Francisco Paupério, candidato do Livre, a defesa da Europa significa não estar dependente de países externos à União Europeia, mas também não é uma questão "puramente militar", mas tem "várias dimensões", como os "investimentos em energias renováveis", a "segurança alimentar" e "em termos de saúde", com o candidato a apontar a falta de capacidade de produção de vacinas como exemplo. Quanto à política de defesa em si, Paupério considera que a UE precisa "de uma política de defesa comum", "integrar os nossos esforços e começar a coordenar". "Neste momento nós não conseguimos, entre exércitos, fazer a coordenação de equipamentos. Há um passo acrescido antes ainda de se falar de exército único, ainda temos outros passos a fazer. Porque o exército é um instrumento, nós precisamos de um objetivo, precisamos de saber o que é que a UE quer fazer em política externa", afirmou o cabeça de lista do Livre, alertando que esta política "tem de ser de efetiva defesa e não militar de ataque". Sebastião Bugalho afirmou que "cumprir o mínimo exigido" pela NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) foi uma prioridade dos governos da última década e defendeu que a Europa deve ser "o pilar europeu da NATO" - sublinhando também a menor dependência dos Estados Unidos da América.

E se a emissão de dívida conjunta para financiar a maioria das políticas europeias não reúne consenso, o cabeça de lista da Aliança Democrática realçou que a emissão de obrigações (dívida) europeias para a defesa tem o apoio dos países mais céticos, já que "são uma forma de financiamento que não conta para o orçamento europeu", evitando que os governos nacionais tenham que escolher "entre tanques e hospitais públicos". Marta Temido reagiu mal a esta ideia de Bugalho. "Muito preocupada" com o que ouviu, sublinhou que o Partido Popular Europeu (PPE) - no qual a AD se insere - "sempre foi contra a mutualização da dívida" e criticou que essa medida não chegue a outros capítulos, como a habitação. "Precisamos de reforçar a nossa Política de Defesa Comum. Agora, não vamos investir em armas e não investir em casas", defendeu a socialista, a quem Bugalho respondeu que foi "uma presidente da Comissão Europeia do PPE que conseguiu a mutualização da dívida" na resposta à pandemia.

João Cotrim de Figueiredo também optou por defender o reforço do "pilar europeu da NATO", pedindo um aumento do investimento nacional em Defesa para cumprir os 2% exigidos pela Aliança Atlântica. O liberal alertou que algumas prioridades "podem ficar para trás" e declarou-se contra o slogan que proclama o contrário. "É muito bonito dizer que não se pode deixar ninguém para trás, mas para isso é preciso recursos", sublinhou, pedindo "um minuto ou dois para falar do crescimento europeu e porque é que não acontece". De seguida, apontou ao candidato do Livre e acusou os Verdes de criarem "empecilhos", com a intenção de taxar a automação quando esta eliminasse empregos. Ninguém gosta do Pacto para a Migração e Asilo? O debate começou por tocar num dos mais recentes exemplos de legislação europeia, o Pacto para a Migração e Asilo, aprovado em abril pelo Parlamento Europeu e com adoção prevista pelo Conselho Europeu para este mês. E os quatro candidatos uniram-se: ninguém parece gostar do pacto, ao qual apontam limitações, e o candidato do Livre criticou a possibilidade de separação de crianças das suas famílias. Marta Temido descreveu o pacto como “o compromisso possível entre perspetivas muito diferentes” e um relativo “avanço” com “fragilidades”, declarando que os socialistas vão estar “muito atentos à implementação”. A candidata do PS criticou a “externalização do controlo de fronteiras” e declarou que não é favorável “à construção de muros”, pedindo uma política de migração “humanista e realista”.

Bugalho também criticou as limitações do pacto, nomeadamente o mecanismo que permite a um Estado-membro pagar para recusar receber migrantes. “Um Estado que não quer recolher migrante nenhum e for rico pode pagar 'ad eternum', é uma igualdade que acaba por ser desigual”, sublinhou. O candidato da AD defendeu que só a “imigração legal” consegue combater a imigração ilegal, e propôs a redução do salário mínimo obrigatório para uma candidatura a um Cartão Azul UE (Blue Card), que deve ser pelo menos 1,5 vezes o salário bruto anual médio do país em questão. Sobre as posições do PPE, disse que são “mais ortodoxas do que a delegação do PSD”. Cotrim apontou “lacunas” ao pacto, declarando que vão além do Cartão Azul UE e chegam aos trabalhadores sazonais, assim como os qualificados. Mas elogia a expansão da Eurodac, uma base de dados biométrica sobre migração. Depois, o ex-líder da Iniciativa Liberal transpôs o tema para a realidade portuguesa, criticando o processo de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e criação da Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA). “Foi uma enorme irresponsabilidade”, sustentou, recordando que avisou no Parlamento “que não estava suficientemente preparada a dimensão administrativa”.