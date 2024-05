Sindicatos de professores continuam insatisfeitos com propostas do Governo

O Governo deu mais um passo ao encontro das reivindicações dos sindicatos dos professores, mas os sindicatos ainda não estão satisfeitos em relação a outras reivindicações.

Nas reuniões que manteve durante a tarde desta segunda-feira com as estruturas sindicais, o ministro Fernando Alexandre colocou em cima da mesa a possibilidade de devolver já este ano 25 por cento do tempo de serviço congelado, mantendo o prazo de cinco anos para anos para a devolução dos seis anos, seis meses e 23 dias não contabilizados para efeitos da carreira.

Uma proposta que o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, reconhece ser um esforço do Governo para se aproximar das reivindicações dos professores. "Saímos daqui registando alguns avanços na posição do Ministério", declarou aos jornalistas no final da reunião.

O dirigente sindical aponta no entanto que a proposta é insuficiente, nomeadamente para os professores aposentados. "Tal como os outros perderam tempo de serviços, que já não podem recuperar, nuns casos nenhum tempo, noutros casos parte do tempo", sublinha.

No entanto, uma compensação ao nível do valor da reforma "é a única maneira eles têm de recuperar" o tempo de serviço perdido, algo que o ministério ainda não terá reconhecido. Segundo Mário Nogueira, estão nesta situação "milhares e milhares de professores".

Os sindicatos voltam ao ministério da educação na terça-feira da próxima semana (21).