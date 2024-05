Parlamento prepara-se para a visita de Zelensky (mesmo sem confirmação oficial)

Volodymyr Zelensky deverá visitar Portugal nos próximos dias, embora ainda não haja confirmação oficial da deslocação do Presidente da Ucrânia a Lisboa. "Em princípio, haverá" visita, diz fonte parlamentar à Renascença, que explicou que a Assembleia da República está a preparar-se para receber o chefe de Estado no final desta semana.

Neste momento, e enquanto se aguarda que a decisão seja oficializada, o Parlamento está a ultimar o modelo com os detalhes da visita de Zelensky, tudo indicando que ela vai, de facto, acontecer.

As datas esperadas para a visita são 17 e 18 de maio (sexta e sábado), segundo apurou a Renascença.

A notícia da deslocação de Zelensky a Portugal, inicialmente avançada pela SIC Notícias, surge depois de a imprensa espanhola e a imprensa ucraniana darem como certo a visita do Presidente ucraniano a Madrid. No entanto, por motivos de segurança, as viagens de Zelensky só costumam ser confirmadas em cima do acontecimento.

Um dos objetivos dessa deslocação de Zelensky é encontrar-se com Pedro Sánchez, chefe de Governo espanhol, com quem deverá assinar um acordo bilateral de segurança que garante o apoio militar de Madrid a Kiev no médio prazo.

Além de Espanha, o Presidente ucraniano tem procurado assinar acordos bilaterais com outros seis países.

A ideia de que Zelensky poderia visitar Portugal foi avançada, no verão passado, por Marcelo Rebelo de Sousa. Em agosto, o Presidente português visitou a Ucrânia e, nessa altura, endereçou o convite ao seu homólogo ucraniano.

Meses mais tarde, em outubro, foi noticiado que Zelensky teria aceitado o convite para visitar Portugal e, inclusive, que estaria presente na reunião do Grupo de Arroiolos, no Porto — o que acabou por não acontecer. Nessa altura, o chefe de Estado fazia um périplo pela Europa e tinha na agenda uma visita marcada a Granada, Espanha.

Agora, de novo, é devido à proximidade geográfica que se acredita que o ucraniano irá passar por Portugal, na sequência da visita a Espanha.

"Isto é uma coisa de risco brutal"

À Renascença, fonte diplomática acentua o secretismo com que as visitas de Zelensky a outros países têm sido tratadas e lembra que "habitualmente" a confirmação surge quando o presidente ucraniano "já está" no local. "É tudo muito decidido em cima da hora", diz a mesma fonte, até porque "isto é uma coisa de risco brutal". E a acontecer "é sempre com secretismo e algum engano" quanto ao dia da semana, hora.



A partir do convite feito pelo Presidente português no verão passado e questionada sobre se Zelensky, de facto, equaciona a deslocação a Espanha e Portugal, esta fonte diplomática concede que "em termos de hipótese, sim" referindo que, ao mesmo tempo, terão sido feitos estudos "a pedido deles", ou seja, da parte ucraniana, sobre as condições em que poderia acontecer essa deslocação.

A data será sempre condicionada pela própria realidade no terreno ucraniano. "Basta haver um ataque brutal em Kharkiv" para toda a eventual preparação da visita de Zelensky a Portugal nem sequer acontecer. O facto de não haver confirmação oficial tem também a ver com essa incerteza. "Ninguém vai criar a ideia que vem e depois não vem", refere ainda a mesma fonte diplomática.