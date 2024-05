Livre aprova programa eleitoral para as europeias

O programa eleitoral para as eleições europeias do Livre foi aprovado esten domingo com 162 votos a favor e 12 abstenções. Não houve votos contra.



O documento foi debatido durante o 14º congresso do Livre que termina hoje, na Costa de Caparica, tendo sido feitas 86 emendas ao programa eleitoral inicial para as eleições europeias de 9 de junho que tem como titulo "A União do Futuro".



Um plano europeu que garanta habitação acessível, um "novo salário mínimo europeu" e acabar com a "Europa fortaleza" através de um sistema de asilo "mais humanista" são algumas das medidas que constam do documento de 93 páginas com propostas para 18 áreas que vão desde a democracia, passando pelo desenvolvimento ecológico, Igualdade e justiça social, Trabalho, justiça, Educação, Saúde, habitação, cultura, migração, agricultura, entre outras.