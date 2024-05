Contornar, crescer, governar: Livre aproveita Congresso para assumir ambição de poder

Com um PS liderado por Pedro Nuno Santos, assumidamente mais à esquerda ideologicamente que António Costa, e com um Parlamento cada vez mais fragmentado, Rui Tavares prepara terreno para entendimentos à esquerda quando o país for novamente chamado a eleições legislativas. Quando? Mais cedo ou mais tarde, o porta-voz do Livre estabelece uma data que serve de biombo: antes ou depois das eleições autárquicas. O calendário eleitoral é estreito: ainda este mês há eleições regionais da Madeira. Marta Sofia, cabeça de lista, critica o atraso na ilha, fala no “barão Albuquerque, e pede um “25 de abril na Madeira”. O objetivo do partido é entrar pela primeira vez para o parlamento regional.

Em véspera de eleições na Madeira e de europeias e depois de conseguir pela primeira vez um grupo parlamentar na Assembleia da República, o Livre parou e sentou-se para perceber onde está e para onde vai. Com um processo agitado de eleição para o cabeça de lista para as eleições europeias, que acabou por recair em Francisco Paupério, figura que não seria a primeira escolha do Grupo de Contacto (direção do partido), o Livre insistiu que está a “anos-luz” dos outros partidos no que toca à democracia interna. Foi com este argumento – de que neste partido são as pessoas e não a direção que escolhe os candidatos – que o partido procurou deixar para trás a polémica. “Está ultrapassada”, resumiu Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Livre em entrevista à Renascença. E com uma pedra em cima deste assunto, o Livre aproveitou a ocasião para passar uma mensagem: depois de crescer de um para quatro deputados, agora o partido quer fazer parte de uma solução de governo à esquerda. Depois de criticar a falta de “ideias e futuro” do governo da AD, Rui Tavares pediu ao partido para mudar o ponteiro: “Para isso nós temos de nos preparar para governar o país”. De partido pequeno, em março o Livre passou a partido médio e agora quer saltar para a piscina dos grandes.