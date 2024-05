Manifesto dos 50 para reforma da Justiça. PR recebe subscritores na quarta-feira

O Presidente da República marcou o encontro com os subscritores do "Manifesto dos 50", que defende a reforma da Justiça, para as 19h30 de quarta-feira, 15 de maio.



A informação é avançada pelo Diário de Notícias. O jornal indica que Rui Rio será um dos subscritores presentes na delegação que se desloca a Belém.

A petição, inicialmente conhecida como "Manifesto dos 50", defende uma reforma do setor judicial. No texto, consideram que "a Justiça funciona quase inteiramente à margem de qualquer escrutínio ou responsabilidade democráticos, apesar de ser constitucionalmente administrada em nome do Povo".

Rui Rio, ex-líder do PSD, tinha afirmado que a receção em Belém serviria para "apresentar e debater o documento, para que este possa constituir-se como elemento base para a reforma da Justiça".

"O Manifesto dos 50 é para ter continuidade, não é um papel que se lançou e acabou", acrescentou Rio. Este manifesto, disse o ex-líder social-democrata, é liderado por um "núcleo duro", composto por nomes como Maria de Lurdes Rodrigues, Ferro Rodrigues, David Justino, Vital Moreira, Paulo Mota Pinto, Mónica Quintela, Augusto Santos Silva e Daniel Proença de Carvalho.