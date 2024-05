PS diz ser inaceitável que jovens incluídos no IRS dos pais não tenham devolução de propinas

O PS questionou o Ministério das Finanças sobre a interpretação da Autoridade Tributária que prevê que os jovens que entregam IRS com os pais não tenham direito à devolução de propinas, considerando a situação inaceitável.

Numa pergunta enviada ao ministério liderado por Joaquim Miranda Sarmento sobre o prémio salarial para jovens trabalhadores dependentes, os socialistas referem que o anterior executivo implementou uma medida para "a valorização dos rendimentos dos jovens qualificados que trabalham no país através da devolução integral do valor pago em propinas, num limite de 697Euro por ano de estudo de licenciatura e 1500Euro por ano de estudo de mestrado".

Segundo o texto da pergunta, foi noticiado esta semana que "os jovens que entregam IRS com os pais não têm direito a beneficiar deste prémio salarial, devido a não serem um sujeito passivo autónomo de IRS", uma interpretação da Autoridade Tributária "mais restritiva do que prevê a portaria", na análise do PS.

"Não é aceitável que a Autoridade Tributária, através de uma interpretação administrativa, limite os direitos que os jovens portugueses conquistaram e que estão consagrados em decreto-lei e portaria", critica.