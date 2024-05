Subida de 50 euros do CSI é "remendo" e "antecipação" ao Parlamento, dizem partidos

Um “remendo”, uma antecipação ao Parlamento e pedidos para que esta não seja “mais uma manobra de confusão”. O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que o Governo vai aumentar, a partir de junho, o valor de referência do Complemento Solidário para Idosos (CSI) em 50 euros, mas os partidos mostraram-se desconfiados da medida.

André Ventura, líder do Chega, diz que este, tal como o “choque fiscal” e as medidas do IRS, são “pequenos remendos” que “não é o que as pessoas estavam à espera verdadeiramente”.

“Há pensões miseráveis e não é com subidas marginais do CSI que se vai resolver o problema", afirmou no parlamento em declarações aos jornalistas, assinalando que durante a campanha "a AD e o Chega tinham garantido uma subida extraordinária de pensões”.

Referindo que "o PS teria apresentado uma proposta parecida", porque a medida "estava no seu programa", Ventura questionou o primeiro-ministro se quer "governar como o PS". "É um orgulho para o PSD governar como o PS faria?", questionou.

Já a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, indica que as medidas aprovadas são “boas” e que o partido as "defende há muito tempo", mas salientou que se tratou de uma antecipação do Governo ao Parlamento e que todas as medidas estavam no programa eleitoral do partido.

"O Governo quis antecipar-se e aprovar em Conselho de Ministros estas propostas e nós devemos ressaltar a sua importância: são medidas importantes no combate à pobreza entre idosos e termina assim uma regra cruel contra a qual o BE sempre se bateu, de que o rendimento dos filhos deveria contar para o apoio aos idosos", defendeu.