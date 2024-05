Pedro Nuno Santos defende que poucos foram testados como Temido foi enquanto ministra

O secretário-geral do PS considerou esta quinta-feira que "muito poucos" foram testados como a candidata às europeias Marta Temido enquanto ministra durante a pandemia, acusando a direita tradicional de contribuir para promover o retrocesso que quer a extrema-direita.

Foi junto ao Rio Tejo, na Pala do Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, que o PS reuniu os seus candidatos e também os seus eurodeputados cessantes para a apresentação do manifesto eleitoral com o qual partido concorre às eleições europeias que decorrem daqui a um mês.

"Vamos ganhar as europeias para logo a seguir ganharmos Portugal", disse Pedro Nuno Santos na reta final da sua intervenção que tinha começado com rasgados elogios a Mário Soares.

Elogiando a lista de total renovação que o PS apresenta às europeias de 9 de junho, o líder do PS afirmou que ao longo da vida todos são testados, mas "nem todos têm o azar" de o ser como foi a cabeça de lista socialista Marta Temido quando era ministra da Saúde em plena pandemia de covid-19, elogiando também António Costa pela governação como primeiro-ministro.