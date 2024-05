Luís Montenegro acusa PS de “dar colinho” ao Chega

No jantar que assinalou o arranque das comemorações dos 50 anos do PSD, Luis Montenegro avisou que quer o partido a regressar às origens, “à social-democracia do PPD”. É por isso que o líder do partido não gostou de ouvir o Presidente da República, fundador do partido, falar no comportamento rural ou urbano.

“Mesmo que isso suscite grandes debates sobre as origens, sobre a matriz, a idiossincrasia do partido, até da liderança, eu quero dizer-vos, não é bem uma questão de ser mais urbano ou mais rural”, afirmou Luís Montenegro, numa resposta ao Presidente da República que provocou aplausos e alguns risos na assistência.

“Sinceramente, porque o assunto é sério: é uma conceção de valorizar a pessoa em toda a sua dimensão, de acreditar na igualdade de oportunidades (…) eu quero dizer que esse é o maior elogio que se pode fazer ao PPD, ao PSD e ao seu líder”, disse Luis Montenegro.

No discurso que assinala os 50 anos do PSD, mas que acontece quando passa um mês do governo da AD, Luis Montenegro acusou o PS de dar “colo” ao Chega e o partido de André Ventura de ser uma espécie de “chega-me isso” do PS.