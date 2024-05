Chega avança com queixa contra Marcelo por crime de "traição à pátria"

Questionado pela Renascença se não é um contrassenso que um partido que se queixa de ser censurado pelas opções que tem fazer o mesmo ao Presidente da República, o líder do Chega recusou e disse que o assunto "nada tem que ver com liberdade de expressão".

O Chega vai avançar com uma queixa contra o Presidente da República por o que diz ter sido um crime de "traição à pátria". André Ventura anunciou esta terça-feira a decisão do grupo parlamentar, e recusou que a acusação seja um contrassenso quando o partido se queixa de ser censurado pelas opções que tem .

"Nunca um chefe de Estado português, em 900 anos de história, decidiu fazer um exercício de autorresponsabilização dos seus soldados, das suas forças armadas, dos seus cidadãos", declarou André Ventura, para quem Portugal teve "uma história pós-25 de Abril traumática".

"Tivemos centenas de milhares de pessoas deslocadas das antigas províncias para o seu país. Os espoliados a quem nunca nada foi pago sentiram estas palavras como uma traição ao seu trabalho, à sua memória e em muitos casos à sua família", afirmou, sublinhando que "os corpos ainda hoje enterrados em África, em várias províncias, neste momento em vários países, são o testemunho mesmo vivo dessa traição".



"Pedindo desculpa a todos os portugueses que não se sintam afetados por isto, em consciência, este partido e o seu presidente não poderiam deixar de assinalar a gravidade de palavras que tocam com os nossos mais velhos, que tocam com os nossos soldados, que tocam com a nossa história, que tocam com as nossas forças armadas, que tocam com os nossos antigos combatentes", rematou André Ventura.

A ação criminal foi ponderada pela primeira vez no passado domingo, devido às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre Portugal liderar um processo de reparações devido ao período de colonialismo, sugerindo como exemplo o perdão de dívidas.

[notícia atualizada às 19h10]