Televisões já entregaram nova proposta de debates

RTP, SIC e TVI entregaram uma nova proposta de debates para as eleições europeias no domingo à tarde, disse hoje à Lusa fonte do setor.

O Expresso noticiou que o PS e a Aliança Democrática (AD) recusaram o modelo de debates proposto pela RTP, SIC e TVI para as eleições europeias de 09 de junho, no qual estavam previstos 28 frente a frente entre os cabeças de lista dos partidos com representação na Assembleia da República.

De acordo com fonte do setor contactada pela Lusa, "as três televisões entregaram uma nova proposta aos partidos ontem [domingo] ao fim da tarde".

A fonte não adiantou mais detalhes sobre a proposta.

O PS e a AD, de acordo com o Expresso, justificaram a recusa do modelo com o facto de ser um número elevado de duelos, que afetaria a campanha eleitoral, e admitiram aceitar um calendário mais leve. .

No sábado, o líder do PS manifestou disponibilidade do partido para participar em debates com todos os candidatos às europeias, considerando que a proposta dos 28 frente a frente era excessiva porque a campanha não se faz apenas nas televisões.

De acordo com Pedro Nuno Santos, o seu partido tem de "fazer campanha na rua, no território, com as pessoas" e não passar "o tempo todo em debates e em comentários de debates".

Já o cabeça de lista da AD às europeias, Sebastião Bugalho, afirmou no domingo que o modelo de debates para este tipo de eleições é inédito e será necessário conciliar o interesse das televisões com o calendário de pré-campanha.

"O modelo de debates avançado pelas televisões nunca tinha acontecido numa eleição europeia. É natural que as candidaturas ainda tenham que se habituar ao facto de este modelo ter sido proposto", referiu o candidato da AD.