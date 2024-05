Ministra da Saúde diz que saída de médicos “não é um boicote” ao SNS

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, afirmou este domingo, durante uma visita ao Hospital de S. João, no Porto, que “a saída dos profissionais não é um motivo de boicote”.

“Saem do SNS por muitas razões, e porque sentem que o SNS não vai ao encontro das suas expectativas de vida. O Governo tem de criar essas condições”, acrescentou.

Em relação ao funcionamento das maternidades este verão, Ana Paula Martins afirmou que “não queremos continuar [em Lisboa e Vale do Tejo e Península de Setúbal] a ter as mulheres grávidas que não sabem onde podem ter o seu bebé”.

No entanto, não se comprometeu com a estratégia para que os encerramentos de unidades de urgência obstétrica continuem a acontecer. Disse que isso será responsabilidade “à direção executiva a que há e aquela que virá”.

Já sobre se a reabertura do serviço no Hospital de Santa Maria, a ministra da Saúde disse que mais do que a expetativa, há a certeza de que a reabertura “foi o maior de todos os investimentos a nível nacional” e será “uma das maiores respostas”.