Marcelo sobre Bugalho. “Conheço há muito tempo e sou suspeito. Conheço e gosto dele”

“Conheço há muito tempo e sou suspeito. Conheço e gosto dele. Tudo o que dissesse era suspeito. Por isso, para não ser suspeito não vou dizer nada”, disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na Ovibeja, este domingo, num encontro aparentemente furtuito com o cabeça de lista da AD às Europeias, Sebastião Bugalho.

Neste encontro, o tema da improvisação veio à baila e os jornalistas perguntaram se o encontro tinha sido “mais um improviso”. “Ele é mais novo, é mais forte a improvisar. Eu já sou mais velhinho”, disse Marcelo.

Bugalho respondeu: “Quem me dera ter a energia do Presidente da República. Quem me dera ter toda a sua energia”.

A questão surge depois de Marcelo ter dito no jantar com jornalistas estrangeiros que a escolha do cabeça de lista da AD às eleições Europeias, afirmando que a mesma é "tipicamente uma improvisação" por parte de Luís Montenegro.