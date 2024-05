Europeias: Temido diz que não consegue "fazer debates com todos" devido a "calendário curto"

"Não conseguimos fazer debates com todos no tempo que temos daqui até às eleições e, claramente, isso é um problema, mas podemos ter outros formatos e estamos disponíveis para os debater", salientou Marta Temido, que falava aos jornalistas à margem de uma visita à feira agropecuária Ovibeja, quando foi questionada sobre as críticas à recusa do PS e da Aliança Democrática (AA) em participarem no modelo de debates sobre as europeias proposto pelas televisões.

Considerando que "o calendário é curto" até às eleições do dia 9 de junho, a candidata socialista admitiu que era "desejável que houvesse debates com todos", mas lembrou que falta "um mês sensivelmente para as eleições europeias".

"Parece-nos que seria mais sensato nós tentarmos equilibrar um calendário de presença televisiva, onde muitos nos seguem, com um contacto direto com as pessoas, onde também conseguimos chegar diretamente a cada um", sublinhou.