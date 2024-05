Bruno Fialho reeleito presidente do partido ADN

Bruno Fialho foi reeleito presidente do partido Alternativa Democrática Nacional (ADN), para um segundo mandato de quatro anos, disse hoje o próprio à agência Lusa.

O líder indicou que houve também três votos nulos e um voto branco. Igual votação teve a lista para o Conselho Nacional, órgão que tem um mandato de três anos e será presidido por Gabriel Branco, referiu, indicando que "cerca de 60% dos membros já vinham do Conselho Nacional que estava em exercício".



"Está tudo pacífico no ADN, foi tudo muito tranquilo", afirmou.

Os estatutos do ADN referem que o presidente do partido "é eleito para um mandato de quatro anos, que só pode ser renovado consecutivamente por duas vezes".

De acordo com a convocatória divulgada no "site" desta força política, este congresso extraordinário, o terceiro do partido, decorreu na sede provisória do ADN, em Lisboa, e durou apenas duas horas.