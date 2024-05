Moedas pressiona Governo. "É muito, muito urgente" uma decisão sobre o aeroporto de Lisboa

Carlos Moedas já o tinha dito, e volta a repetir. “É muito, muito urgente” o Governo de Luís Montenegro tomar uma decisão sobre o futuro aeroporto de Lisboa. Em resposta à Renascença, o autarca da capital pede mesmo que seja tomada uma “decisão muito rapidamente”.

Em declarações em Buenos Aires, à margem da Feira do Livro em que Lisboa é a cidade convidada e depois de uma visita à icónica livraria El Ateneo, Carlos Moedas explicou que já “disse ao Governo que deve ser uma das primeiras grandes decisões do Governo”.

O presidente da Câmara de Lisboa, explicou ainda que a decisão, na sua opinião já deveria ter sido tomada no primeiro conselho de ministros. “Já falei com o senhor ministro das Infraestruturas sobre o assunto, e, mais uma vez reforcei que para o Presidente da Câmara de Lisboa é muito importante que esta decisão seja tomada”.

Para Carlos Moedas seja qual for a decisão quando à futura localização do aeroporto da capital, haverá sempre quem esteja contra. Carlos Moedas diz que quer ser parte da solução. “Há quem vai estar contra, e quem esteja a favor, mas espero que essa solução venha rapidamente”, afirmou o autarca.

Mas o autarca foi mais longe no tom e clarifica, se não for tomada uma decisão com rapidez: “Terão o Presidente da Câmara de Lisboa todos os dias a insistir, e, todos os dias, a exigir que essa decisão seja tomada”, sublinhou.